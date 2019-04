Torino, Sirigu: "Siamo solidi anche dal punto di vista mentale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, è intervenuto al termine del match contro il Milan. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Io credo che arrivati a questo punto della stagione il nostro obiettivo è rimanere aggrappati a questo gruppone che si può giocare Europa League e Champions insieme. Credo che questo sia un gruppo molto forte, non cresciuto tutto insieme ma ha avuto la giusta crescita nel segno della continuità. Abbiamo un finale di stagione tosto, ma siamo arrivati solidi anche dal punto di vista mentale cosa che prima ci mancava. Per la Champions è molto difficile, quando arrivi lì è molto difficile e si gioca nei particolari. Ci sono avversari sopra di noi, molto in forma e che fanno cose buone. Per entusiasmo mi riporta un po' indietro nel tempo, quando con il Palermo avevamo una squadra di ragazzetti e ce la siamo giocata fino alla fine. Fu un finale di stagione molto divertente".

Avverti una considerazione diversa da quando sei rientrato? "Io ho avuto la stessa impressione negli anni in cui sono stato a Parigi. C'era difficoltà a vedere il campionato, si giudicava il PSG solo per quello che faceva in Champions League, ma è una cosa italiana. Guardiamo molto al nostro campionato come giusto che sia. Facevamo fatica a guardare gli altri campionati. Negli ultimi anni c'è stato un divario maggiore, prima ci sono stati dei campionati più avvincenti. Poi con il passare del tempo si è ampliata questa cosa".

Sarai tu il portiere della nazionale? "Questa non è una domanda che compete a me, lo sapete benissimo. Ma senza fare gli ipocriti io non posso neanche dire non gioco io, gioca Gigi. La verità è che si è meritato ampiamente quello che ha fatto. Io sono tornato in nazionale con l'entusiasmo che avevo prima, so che il mister guarda ai suoi interessi e a far giocare chi dà più garanzie. Dobbiamo aiutare questo ragazzo, non bisogna solo coccolarlo. Deve avere la giusta concorrenza, ma non vale solo per me. Ma in nazionale vale per tutti i ruoli. Se abbiamo un 11 delineato, dobbiamo sperare che tutti siano in forma nel momento cruciale. Ma così non è".