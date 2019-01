© foto di Federico Gaetano

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "E' una partita importante come tante altre. Non essendo impegnati in Europa, quest'anno dobbiamo concentrarci su campionato e Coppa Italia, quindi questa è una tappa importante per la stagione. Torino e Fiorentina sono due squadre che si somigliano, anche in campionato abbiamo pareggiato. Sarà difficile, sia noi che loro vogliamo crescere e imporre il proprio gioco".