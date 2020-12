Torino, Sirigu titolare contro il Parma e poi summit con Cairo per decidere il futuro

Salvatore Sirigu giocherà titolare nella prima sfida del Torino nel 2021 contro il Parma poi incontrerà il club per parlare del proprio futuro. Il giocatore non è contento di come stanno andando le cose ma ancora non ha deciso di andarsene e tiene in seria considerazione la possibilità di rilanciarsi in granata almeno fino al termine della stagione. La palla passa però tra i piedi di Cairo e Vagnati, che dovranno convincere il portiere a proseguire senza tentennamenti oppure decidere di cederlo già in inverno e cambiare strategia per la porta del presente e del futuro. A riportarlo è Tuttosport.