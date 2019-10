Torino, Sirigu traccia la strada: è tempo di svolta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La chiamata alle “armi” di Salvatore Sirigu è di fatto la dichiarazione d’intenti del Torino per questa stagione in vista della ripresa del campionato. Non accontentarsi di galleggiare in una posizione ibrida, a metà tra le ambizioni e la paura di non potersele permettere del tutto. E’ tempo di svolta in casa granata, e la truppa di Mazzarri cercherà di perseguire questa volontà già in occasione della prossima, complicata gara in casa dell’Udinese di Tudor, assente per squalifica e sostituito da Luca Gotti sulla panchina dei friulani. L’unica vera incognita di formazione per i piemontesi risiede nella scelta della conformazione avanzata, con il solo Verdi in appoggio al Gallo Belotti in vantaggio rispetto all’ipotesi di tridente che prevederebbe l’aggiunta del recuperato Iago Falque. Un undici preposto alla solidità come primo obiettivo, e costruito sull’impermeabilità del trittico arretrato guidato da N’Koulou e completato da Izzo e Lyanco. Un primo esame per dimostrare di non soffrire di vertigini, i sacrifici estivi impongono un punto di svolta. Proprio come ha detto Sirigu.