© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato nel post partita ai microfoni di Dazn: "Siamo abbastanza stanchi, fare quello che abbiamo fatto lascia l'amaro in bocca ma richiede un grande dispendio di energie. Abbiamo dato tutto anche ai preliminari, ma volevamo dare continuità al risultato della prima giornata. Oggi ho visto una squadra che non si è accontentata del pareggio, dare tutto ci ha permesso di vincere oggi contro una squadra che ci ha messo in grande difficoltà. Vale doppio vincere contro questa squadra che è simbolo del calcio italiano che sta crescendo. La maturità e coesione di un gruppo che esiste da due anni, si conosce a memoria, abbiamo un gruppo consolidato che sta crescendo ed è pronto ad accogliere anche forze nuove nel sistema di gioco. Io miglior portiere italiano? Fortunatamente abbiamo tanti portiere, chi più chi meno, chi per periodi, può essere il migliore in qualsiasi momento, l'importante è essere sempre a buon livello, ed è quello che cerco di fare io. Devo onorare la mia carriera al massimo".