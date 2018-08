Torino, Siviglia come un falco su Iago. Pronti quasi 20 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato in Italia è chiuso ma lo stesso non vale in Spagna dove le contrattazioni sono consentite fino a fine mese. In questo quadro s'inserisce la situazione in casa Torino legata al futuro di Iago Falque. Come riporta La Stampa il Siviglia continua il pressing sull'ex Roma con un'offerta che oscilla fra i 15 e i 20 milioni di euro, contando anche sulla necessità dei granata di sfrondare un reparto che attualmente conta otto elementi e nel quale ci sono due giocatori con poco appeal sul mercato come Niang e Ljajic.