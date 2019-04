Torino, sogno Europa. Belotti: "Se si guarda la classifica siamo lì"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Io ho sempre detto di volare basso e di restare coi piedi per terra, dobbiamo lavorare sodo sul campo". Parole e pensieri di Andrea Belotti, capitano del Torino che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'SportMediaset' nella settimana del derby che andrà in scena venerdì sera.

Per i granata sarà una sfida fondamentale in chiave Europa: i granata a quattro giornate dalla fine sono a tre punti dal quarto posto occupato dall'Atalanta: "Se si guarda la classifica siamo lì, siamo aggrappati al gruppo e - conclude Belotti - è quello che vogliamo".