Torino, sogno Praet a centrocampo: Vagnati lavora al prestito, Leicester da convincere

Sogno Dennis Praet per il centrocampo del Torino. I granata, scrive Tuttosport, bussano alla porta del Leicester per il centrocampista belga, già allenato da Marco Giampaolo ai tempi della Sampdoria. Oggi è in forza alle Foxes e vorrebbe cambiare aria visto il poco minutaggio di questa stagione, anche se il club inglese, che lo ha acquistato un anno fa per 20 milioni di euro, non sembra disposto a fare sconti. Per accontentare il suo nuovo tecnico, il ds Vagnati ha avviato una serie di sondaggi con il suo entourage: il Toro punta al prestito oneroso con diritto di riscatto, da capire quanto durerà la resistenza del Leicester.