La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato del Torino. Adem Ljajic è vicino all'addio: il Besiktas lo sta per confermare con l'obbligo a 6,5 milioni di euro. M'Baye Niang, ventiquattrenne, è invece in prestito al Rennes: non vuole lasciare la Ligue 1 ma c'è forte lo Schalke 04 sul giocatore.