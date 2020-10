Torino, solo panchina per i colpi del deadline day

In vista della gara contro il Cagliari il Torino di Giampaolo è chiamato a dare risposte concrete dal punto di vista della classifica. L’obiettivo è schiodarsi da quella quota zero che al momento condanna i granata dopo le prime nefaste giornate, e con il supporto degli innesti arrivati a Torino grazie al mercato è lecito attendersi una prima svolta tangibile. Per riuscirci Giampaolo si affiderà al suo consolidato 4-3-1-2 con la presenza di Vojvoda come esterno destro e quella di Murru sul versante opposto. L’ex Doriano Linetty affiancherà Meite e Rincon nella cerniera di centrocampo mentre dovrebbe essere Simone Verdi ad agire alle spalle di Zaza e Belotti. Solo panchina, almeno inizialmente per gli ultimi innesti del deadline day Gojak e Bonazzoli. Per entrambi è previsto comunque uno scampolo di partita qualora se ne dovesse presentare la necessità in attesa di un lavoro più articolato per entrate negli schemi tattici di un Torino che, al di là del gioco, ha già un bisogno assoluto di punti per proseguire con serenità il suo lavoro di costruzione.