Torino, sondaggio per La Gumina: Zamparini rinvia ogni discorso

© foto di Federico Gaetano

Il Torino ha messo nel mirino Antonino La Gumina, attaccante del Palermo che lotta per tornare in Serie A. Tuttosport scrive dei sondaggi di Sampdoria, Fiorentina, Atalanta, Genoa e Bologna. Tutti già rinviati (da Zamparini) a data da destinarsi. Così, su due piedi, il classe '96 potrebbe costare sui 7-8 milioni di euro. Ma se dovesse andare in Serie A il suo prezzo salirà, automaticamente.