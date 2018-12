Torino, Soriano in uscita già a gennaio: Bologna vicinissimo

Il suo rendimento ha impressionato più per la decrescita che per altro. Perché, dopo un inizio tutt'altro che da buttare, Roberto Soriano è uscito gradualmente dai radar di Walter Mazzarri e dalle esigenze del Toro. Arrivato in extremis a fine mercato dal Villareal (al posto di Pereira, giocatore chiesto dal tecnico granata), nella stessa infornata di Zaza, l'ex Samp sarebbe dovuto diventare uno punti di forza della squadra. E invece ha messo insieme appena undici presenze in un intero girone, di cui solo sei da titolare. E zero gol. Di lui si sono perse definitivamente le tracce a fine novembre, a Cagliari: gli ultimi 69 minuti in campo, in campionato, prima di sei panchine tutte consecutive. Ed è per questo che l'italo tedesco potrebbe anche non presentarsi alla ripresa dei lavori al Filadelfia, fissata per il 6 gennaio.

VERSO BOLOGNA - Invischiato nella zona bassa della classifica, e quindi a caccia di riscatto, il club emiliano ha trovato un'intesa di massima con giocatore, il Toro e il Villareal, proprietaria del cartellino. I felsinei avrebbero vinto la concorrenza del Cagliari, a caccia di Soriano per rimpiazzare la perdita dell'infortunato Castro. Un finale, quello del giocatore in maglia granata, non del tutto diverso: inevitabile, probabilmente, per chi arriva con l'etichetta del ripiego.