Fonte: Torinogranata.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della presentazione della terza maglia del Torino Fc è stato presentato ai media il centrocampista Roberto Soriano.

Il giocatore, arrivato nell'ultimo giorno di mercato ha detto: "È un'emozione essere qui a presentare questa maglia: è bellissima. Non mi aspettavo tutta questa gente. Il mio ritorno in Italia? E' stato ancora più bello perché avvenuto negli ultimi giorni di mercato: la Serie A mi mancava e sono felice di tornare a disputare questo campionato con il Toro".

Parlando dei suoi nuovi compagni ha detto: "Mi trovo bene, vogliamo fare un bel campionato. Sto migliorando dal punto di vista della condizione fisica e voglio dare una mano alla squadra. Abbiamo molta qualità in rosa e per qualunque squadra sarà dura batterci. Mazzarri è sicuramente un allenatore molto preparato tatticamente".

Buono l'impatto con la città di Torino: "Sono rimasto sorpreso, non c'ero mai stato prima. Io e la mia famiglia ci troviamo bene e il centro è davvero bello".

Domenica c'è la trasferta di Udine ad attendere i granata: "Andiamo in casa loro con la consapevolezza di essere una grande squadra. Spero di trovare anche la via del gol per dare un'ulteriore mano ai miei compagni. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali voglio ritrovare la mia migliore forma fisica per aiutare al massimo la squadra. Se stiamo bene siamo un avversario temibile per tutti".