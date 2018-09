Torino-SPAL ancora ferma per pioggia. Entro 10 minuti sopralluogo

Un pessimo primo tempo, una grande reazione nella ripresa. Questa volta però al Napoli gira male ed ecco la prima sconfitta stagionale. La prima con Carlo Ancelotti in panchina. Sorride la Sampdoria, che dopo la sconfitta di Udine ha conquistato questa sera al Ferraris la sua prima...

Milan, Corriere della Sera: "Higuain-Cutrone, jolly per il futuro"

QS: "La cura del Ninja: l'Inter svolta in tre mosse"

Napoli, Gazzetta: "Come cambia Ancelotti"

La Nazione: "Fiorentina, in 28mila per un’altra festa"

Roma, Corriere della Sera: "In tilt, smarrita ogni certezza"

Il Secolo XIX: "Napoli a Marassi e il Doria cambia in tutti i reparti"

L'Unione Sarda: "Cagliari, a Bergamo sai come si fa"

Ciociaria Oggi: "Tremila cuori all’Olimpico per spingere il Frosinone"

La Nuova Ferrara: "La SPAL all’asssalto del Toro per fare tris"

Torino-SPAL ancora ferma a causa della pioggia battente che sta interessando lo stadio Olimpico Grande Torino. Tra dieci minuti vi sarà un sopralluogo dell'arbitro Pasqua, accompagnato dai due capitani Belotti e Antenucci, per capire se le condizioni del campo consentano la ripresa del gioco. Le previsioni indicano che intorno alle 21.40 dovrebbe smettere di piovere, ma è difficile che si possa attendere tanto a lungo.

