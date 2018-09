Torino-SPAL, c'è Ola Aina. Valdifiori si candida per esserci dall'inizio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla ricerca della prima vittoria stagionale. Soprattutto dopo il match di San Siro. Il Torino accoglie la Spalin questa terza partita stagionale. I granata vogliono andare in Europa League, ma per mantenere il ritmo bisogna vincere. La squadra di Semplici è a punteggio pieno, un risultato davvero inaspettato.

In casa granata Lyanco e Ansaldi sono fermi per via di problemi fisici, Baselli ancora non è al meglio. Sirigu va in porta, con Izzo, N'Koulou e Moretti in difesa. Soriano, Rincon e Meité vanno in mezzo al campo, con De Silvestri e Aina sulle corsie esterne. In attacco non ci sono dubbi, Iago Falque e Belotti partiranno dal primo minuto.

Questa la probabile formazione granata:

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Mazzarri.

Valdifiori si candida per un posto da titolare, ma Schiattarella sembra essere favorito. Floccari e Bonifazi sono in forse, il modulo dovrebbe essere il 3-5-2. Gomis va in porta, con Cionek, Vicari e Felipe in difesa. Missiroli, Schiattarella e Kurtic vanno in mezzo al campo, con Fares e Lazzari sulle corsie esterne. Questa la probabile formazione estense:

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna. Allenatore: Semplici.