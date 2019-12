Torino-SPAL, i voti ai tecnici - Semplici si fa il regalo di Natale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un'altra rimonta subita e zero punti portati a casa. Andrea Petagna rovina le feste del Torino e di Walter Mazzarri: il gol dell'ex centravanti del'Atalanta consente alla SPAL di conquistare un successo fondamentale in chiave salvezza. I ferraresi rimontano la rete iniziale di Rincon e lasciano l'ultima posizione in classifica al Genoa, grazie anche al primo centro in Serie A di Gabriel Strefezza. Prosegue il momento negativo dei granata, che hanno vinto solo una delle ultime sei partite interne.

Walter Mazzarri 5,5 - Il 2019 si chiude nel peggiore dei modi. La stagione era cominciata con ben altre ambizioni; il Torino sognava l'Europa e la vittoria in rimonta contro il Milan sembrava poter dare uno slancio decisivo. Da quel momento, però, si è spenta la luce: pochi successi e prestazioni quasi sempre insufficienti. Nel momento migliore, nonostante la sua squadra fosse in dieci uomini, ha deciso di sbilanciarsi inserendo Zaza e il Torino ha perso un po' di compattezza, esponendosi fatalmente alle sortite offensive della SPAL. Dopo Verona, un'altra rimonta: il 2020 dovrà portare soprattutto una maggiore serenità e una solidità difensiva che sembra smarrita. Sono davvero troppi gli errori commessi nelle ultime partite.

Leonardo Semplici 6,5 - La sua SPAL va sotto dopo quattro minuti ma non si scompone. Passato il momento difficile, i ferraresi ritrovano automatismi e buone trame di gioco, riuscendo meritatamente a pareggiare con Strefezza. Il rientro dell'esterno brasiliano è fondamentale dal punto di vista tattico; Semplici sta recuperando alcune pedine importanti nello scacchiere, e può guardare al 2020 con maggiore fiducia. L'ultimo posto è abbandonato ed è il miglior regalo di Natale possibile.