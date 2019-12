Torino-SPAL, le formazioni ufficiali: Belotti dal 1', recuperato Strefezza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Una vittoria per chiudere bene un 2019 vissuto sulle montagne russe e prepararsi al meglio in vista di un anno ricco di impegni e traguardi da raggiungere. Torino e SPAL non stanno vivendo un grande momento per motivi differenti: i granata, contestati dai tifosi per il rendimento altalenante, inseguono tre punti per muovere la classifica dopo il clamoroso pareggio subito in rimonta a Verona. Sicuramente più profonda è la crisi della squadra di Leonardo Semplici: nove punti conquistati finora e un ultimo posto in classifica da lasciare al più presto.

Belotti dal 1', con Petagna c'è Paloschi - Walter Mazzari ritrova il Gallo Belotti, che riprende il suo posto al centro dell'attacco. Il numero 9 sarà supportato da Verdi e Berenguer, autori di una buona prestazione al Bentegodi. I ferraresi recuperano Strefezza, per il resto l'11 è simile a quello sconfitto dalla Roma domenica scorsa. Kurtic rientra dalla squalifica, con Petagna c'è ancora Paloschi.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Valoti, Missiroli, Kurtic, Strefezza; Paloschi, Petagna.