Torino-SPAL, le formazioni ufficiali: Mazzarri lancia Aina dal primo minuto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Formazioni a specchio per Torino e SPAL: sia Mazzarri che Semplici scelgono infatti il 3-5-2, marchio di fabbrica per entrambi gli allenatori. Un solo cambio nei granata, rispetto alla formazione vista contro l'Inter a San Siro, con Belotti dal primo minuto, mentre sulla sinistra Aina prende il posto di Ansaldi e Zaza si accomoda in panchina. Nessuna novità anche per gli estensi: nel segno della continuità, Semplici dà fiducia agli undici che hanno battuto il Parma alla seconda di campionato. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meite, Rincon, Soriano, Aina; Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Gomis; Felipe, Vicari, Cionek; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Missiroli, Fares; Petagna, Antenucci. Allenatore: Leonardo Semplici.