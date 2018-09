Torino-SPAL, Pasqua prende altri minuti: sopralluogo rinviato alle 21.35

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabrizio Pasqua si prende altri minuti per decidere l'eventuale prosecuzione o il rinvio di Torino-SPAL. Il fischietto campano ha infatti deciso di effettuare alle 21.35, e non alle 21.20 come inizialmente programmato, il sopralluogo di rito con i capitani delle due squadre (Antenucci e Belotti) per valutare le condizioni del terreno dell'Olimpico Grande Torino e in base a quello decidere il da farsi. Al momento, considerata la pioggia battente, è difficile ipotizzare che si possa riprendere a giocare.