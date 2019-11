© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’assembramento di infortuni in casa Torino sembra obbligare Walter Mazzarri alle scelte di formazione che vedranno i granata fronteggiare l’Inter nel prossimo turno di campionato. Le valutazioni tattiche del tecnico di San Vincenzo dovrebbero spingere verso un 3-4-2-1 che possa prevedere il rilancio di Bremec tra i titolari in luogo dell’infortunato Lyanco, ed una linea mediana con Lukic e Meite come centrali supportati da Ola Aina ed Ansaldi sulle corsie esterne. Davanti, al fianco del Gallo Belotti, spazio per il ritrovato Berneguer protagonista prima della sosta, e per Simone Verdi destinato a mostrare le qualità che hanno portato il Torino ad investire su di lui in estate come pezzo pregiato della sessione orchestrata da Cairo e dal Direttore Sportivo Bava. Insomma, qualità al potere, nell’ottica di sorprendere il nemico di vecchia data Antonio Conte e dare continuità di risultati ad un percorso che non può più permettersi i passi falsi di inizio stagione.