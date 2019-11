© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dovevano essere i novanta minuti utili a Mazzarri per riprendersi il Torino ed il suo pubblico, oltre che per fare qualche punto in più per una classifica che piange, e la missione è stata compiuta solo in parte. Infatti se da un lato il risultato contro la Juventus è stato ancora una volta negativo per la compagine granata, dall’altro la voglia di non arrendersi dimostrata dai giocatori ha lasciato intendere che la strada possa ancora essere quella giusta da perseguire. La fiducia da parte della proprietà nei confronti del tecnico di San Vincenzo non è mai vacillata, al punto da spingere Urbano Cairo a riconferme in serie che hanno spesso fatto storcere il naso alla gran parte dell’opinione pubblica di fede torinista: il derby di sabato ha dato la sensazione di una squadra viva, al di là delle inequivocabili difficoltà, lasciando intendere che ci possano essere ancora spiragli per riprendere il discorso iniziato la scorsa stagione ed interrottosi sul più bello dopo un’estate di sacrifici anche importanti dal punto di vista economico. Sabato la sfida con un Brescia il cui ex tecnico Corini non ha ricevuto altrettanto supporto, per riprovare a far credere che il Torino di Mazzarri ha ancora tante cose da dire e da realizzare.