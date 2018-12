© foto di Imago Sportfotodienst

Il Torino sta lavorando all'approdo di Lucas Piazon dal Chelsea. I granata potrebbero prenderlo a costo zero, con un diritto di riscatto vicino ai 3 milioni di euro. I Blues accetteranno soprattutto, come spiega Tuttosport ci dovesse essere una clausola sulla futura rivendita del 50%. I contatti stanno continuando in questi giorni.