Torino, stagione da incubo: la rivoluzione incombe

Sconfitta indolore dal punto di vista della classifica, ma foriera di riflessioni per quanto la stagione in corso sia stata totalmente disastrosa per il Torino. Le due sberle contro la Fiorentina hanno permesso ai gigliati di centrare la salvezza matematica, ed ai granata loro malgrado di raggiungere quota diciannove sconfitte stagionali. Numero maledetto, quest’ultimo, perché ricalca anche i punti in meno conquistati rispetto alla passata stagione nella quale a questo punto del torneo si stava ragionando su obiettivi ben diversi. I prodromi di una rivoluzione, insomma, ci sono davvero tutti. Nonostante le contestazioni dei tifosi il timone resterà saldamente nelle mani di Urbano Cairo, che pure ha fatto partire il suo personalissimo new deal in anticipo sui tempi con l’innesto di Davide Vagnati quale nuovo direttore sportivo. Ora spazio ad un finale di stagione da chiudere al più presto, per iniziare un nuovo capitolo il più possibile diverso dall’incubo attuale. Da cui il Torino vuole uscire al più presto e per sempre.