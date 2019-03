© foto di Federico Gaetano

Stangata per Ola Aina, laterale del Torino. Il calciatore granata è stato squalificato per tre turni per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara. Ecco la motivazione: "Già diffidato per avere, al 48esimo del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento nei confronti del direttore di gara".

Ola Aina salterà le sfide contro Fiorentina, Sampdoria e Parma.