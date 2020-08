Torino, stretta finale per Barak. Operazione in prestito con obbligo di riscatto

Si potrebbe definire nelle prossime ore l'operazione fra Udinese e Torino per il passaggio in granata di Antonin Barak. Per il centrocampista lo scorso anno in prestito al Lecce, stando a quanto riportato dal Messaggero Veneto le parti avrebbe trovato l'accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra fra i 7 e gli 8 milioni di euro nell'estate 2021.