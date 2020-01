© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta una nuova pretendente per Soualiho Meité. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il roccioso centrocampista del Torino sarebbe finito in queste ultime ore nel mirino del Betis. Primi sondaggi in atto per l'ex Monaco, classe 1994, cercato anche dal Sassuolo e dalla Fiorentina.