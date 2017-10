Torino, su Teodorczyk c'è anche il West Ham

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nome dell'attaccante dell'Anderlecht, Lukasz Teodorczyk, polacco classe '91, è stato accostato al Torino nelle ultime settimane, visto che i granata stanno cercando un vice Belotti o addirittura il suo sostituto, nel caso in cui il prossimo anno il centravanti bergamasco dovesse andare via. Tuttavia sul giocatore, il cui cartellino è in mano alla Dinamo Kiev, ci sarebbe la concorrenza del West Ham, pronta a dare battaglia alla società di Urbano Cairo.