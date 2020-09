Torino, subito problemi per Vojvoda: l'esterno si è infortunato al ginocchio in Nazionale

vedi letture

Allarme in fascia per il Torino con il nuovo acquisto Mergim Vojvoda che nel corso della gara di ieri con la sua nazionale contro la Grecia è stato costretto a lasciare il campo al 58' per un doloroso fastidio al ginocchio, già presente prima del fischio d'inizio vista la vistosa fasciatura che i medici kosovari avevano apportato all'arto dolorante. Una fastidio che non è una novità per il giocatore che dovrà comunque effettuare degli esami approfonditi per scongiurare guai peggiori. A riportarlo è Tuttosport.