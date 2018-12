Queste le formazioni di Torino-Sudtirol, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia. Schemi speculari per le due squadre con Mazzarri che opta per il tandem Edera-Zaza con Parigini e Berenguer esterni nel centrocampo a cinque e Soriano in mediana. Dietro torna Moretti al fianco di Bremer e Lyanco.

Torino (3-5-2): Ichazo; Bremer, Lyanco, Moretti; Parigini, Baselli, Lukic, Soriano, Berenguer; Edera, Zaza. A disposizione: Rosati, Sirigu, Belotti, Falque, Ansaldi, Damascan, Meite, De Silvestri, Djidji, Nkoulou, Aina, Rincon. Allenatore: Mazzarri

SudTirol (3-5-2): Offredi; Ierardi, Casale, Vinetot; Oneto, Fabbri, Berardocco, Fink, Procopio; Costantino, Mazzocchi. A disposizione: Gentile, Antezza, Turchetta, Boccalari, Zanon, De Rose, De Cenco, Tait, Ravaglia, Morosini. Allenatore: Zanetti