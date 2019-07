© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino piomba su Rodrigo de Paul. Non solo Roma, Milan e Fiorentina, secondo l'edizione odierna di Tuttosport anche i granata avrebbero messo nel mirino il fantasista dell'Udinese. Un'operazione difficile, visto che l'argentino preferirebbe trasferirsi in una squadra che giocherà la prossima Champions League, ma non impossibile. È proprio lui, infatti, la principale alternativa a Simone Verdi del Napoli nella lista della spesa di Cairo.