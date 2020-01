© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Walter Mazzarri, dopo la sconfitta contro il Milan in Coppa Italia, è in bilico. Perché la notte di San Siro ha confermato che basta un granello di sabbia nell'ingranaggio - spiega Tuttosport - per fare sciogliere le labili certezze. Cairo ha parlato al tecnico nell'immediato dopo partita, il futuro rimane in bilico con Longo e Ballardini che potrebbero essere i probabili eredi. In subordine anche De Biasi.