Torino, tanti club in pressing su Bonifazi

Si alza il pressing per Kevin Bonifazi, ed il Torino si gode il lungimirante investimento culminato con il controriscatto del centrale difensivo effettuato qualche settimana fa. Come già raccontato, infatti, i granata sono stati avvicinati da numerose società interessate al gioiello reduce dal campionato disputato con la maglia della Spal. In primis proprio dalla società ferrarese che per prima ha cercato di rifare proprie le prestazioni del difensore, in seconda battuta sono giunti gli interessamenti di società come Bologna, Parma e Fiorentina che sono altrettanto alla ricerca di un profilo di valore in quella posizione. Ora la palla passa ai granata, in attesa che le valutazioni anche da parte di Mazzarri trovino una definizione. Intanto gli estimatori per Bonifazi crescono a dismisura.