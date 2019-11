© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tegole in serie per il Torino e per Walter Mazzarri, che in vista della ripresa delle ostilità in campionato contro l’Inter sarà costretto a far fronte a una vera e propria morìa di giocatori chiave per il proprio schieramento. Oltre ai già noti Kevin Bonifazi e Iago Falque, infatti, i granata saranno privi di Diego Laxalt e di Lyanco. Per entrambi i sudamericani si tratta di infortuni retaggio degli impegni con le rispettive nazionali, con l’Uruguayano che è rimasto vittima di "uno stiramento miotendineo al retto femorale" al termine della sfida contro il Brasile ed i cui tempi di recupero dovranno essere valutati con esattezza; mentre il difensore centrale verdeoro dovrà far fronte a "una lesione isolata al legamento collaterale mediale del ginocchio destro" che potrebbe tenerlo lontano dal rettangolo verde per i prossimi due mesi. Come se non bastasse, anche le condizioni di Rincon saranno da valutare, visto che “El General” è stato seguito direttamente dal preparatore del Torino nel corso della trasferta transoceanica dovuta agli impegni del suo Venezuela, ma avrà a disposizione solo due giorni di lavoro prima della gara contro i nerazzurri. Un aspetto che ne mette a repentaglio la possibilità di essere schierato da titolare. Insomma, spine sudamericane per Mazzarri e per il Torino.