Torino, telefono caldo tra Giampaolo e Torreira ma la Fiorentina resta in corsa

Marco Giampaolo aspetta Lucas Torreira e lo fa con un ruolo attivo visto che chiama il giocatore ogni giorno per provare a convincerlo a scegliere senza dubbi la proposta granata. In realtà in corsa resta anche la Fiorentina, con entrambi i club pronti a muoversi con una formula di prestito oneroso e riscatto da fissare tra due anni. Anche per quanto riguarda l'ingaggio, col nuovo regime fiscale italiano, costerebbe "solo" 3,7 milioni lordi a stagione, una cifra raggiungibile sia per i viola che per la società di Cairo. A riportarlo è Tuttosport.