Torino, tesoretto in arrivo: il domino dei riscatti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Torino si passa all’incasso. Un vero tesoretto attraverso il quale i granata si stanno costruendo la possibilità di puntare ad obiettivi di mercato di alto livello. L’aiuto è arrivato dal rendimento dei giocatori che la scorsa estate sono stati ceduti in prestito con diritto di riscatto, e che dopo una stagione positiva diventeranno a titolo definitivo di proprietà delle squadre che hanno deciso di puntare su di loro. E così per Adem Ljajic il Besiktas è diventato una nuova casa, al punto da avere convinto i turchi a sborsare i 6,5 milioni di euro necessari per aggiudicarsene il cartellino, mentre l’esborso del Rennes per Mbaye Niang si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Di contro, i granata provvederanno all’acquisizione del cartellino di Ola Aina, acquisito dal Chelsea con la medesima formula e con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, per un giocatore che ha già oggi un valore di mercato superiore rispetto a quello che Cairo dovrà sborsare per tingerne di granata il futuro. Infine, due milioni saranno quelli che il Corinthians verserà per ultimare il trasferimento in Brasile di Danilo Avelar. Insomma un effetto domino che potrebbe consentire al club piemontese di vivere la prossima estate da protagonista.