Torino, torna attuale il nome di Torreira

Il Torino non ha smesso di pensare a Torreira. Complici le difficoltà di ambientamento a Madrid che stanno facendo dell’Uruguayano una riserva a tutti gli effetti per il Cholo Simeone all’Atletico, la prima pagina di Tuttosport rilancia la candidatura granata a prossima destinazione del regista in vista del mercato di gennaio ormai imminente. Un inseguimento durato un’estate e non andato a buon fine potrebbe tornare presto attuale per il futuro del Torino. Torreira resta un obiettivo ed i granata, secondo il quotidiano piemontese, hanno tutte le intenzioni di riprovarci.