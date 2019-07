Torino, torna di moda Perotti. El Shaarawy pista complicatissima

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino ci aveva pensato già in passato. Ora tra le file granata torna di moda Diego Perotti, in vista dell'Europa League che attende la formazione di Walter Mazzarri. Il club piemontese si rende conto che in questa fase sarebbe molto difficile ottenere il sì dell’argentino e condizioni di acquisto favorevoli da parte della Roma. A Mazzarri piace anche Stephan El Shaarawy, ma è un affare terribilmente difficile viste le richieste dall'Oriente e perché potrebbe arrivare il rinnovo con i giallorossi. Lo fa sapere La Gazzetta dello Sport.