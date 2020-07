Torino tra mercato e offerte per la presidenza. Giampaolo è il primo nome per la panchina

Sono settimane bollenti per Urbano Cairo e il Torino, dopo la contestazione pressoché continua da parte dei sostenitori granata. La notizia di un interessamento di Paolo Ferrero ha agitato la piazza, anche perché le pressioni sembrano montare rapidamente a causa del Progetto Taurinorum, con una conferenza stampa che è già in programma per domani per capire quali saranno le possibilità novità per il Toro. Intanto incontro positivo con la SPAL per il laterale Fares, ben conosciuto da Vagnati per averlo avuto alle dipendenze in biancazzurro.

E la panchina? Longo ha fatto discretamente, salvando i piemontesi, ma non abbastanza per guadagnarsi la riconferma. Così, dopo le voci sul possibile approdo di Semplici nelle scorse settimane, il primo nome è quello di Giampaolo, che però ha ancora un contratto con il Milan e dovrebbe trovare un accordo per l'eventuale risoluzione.