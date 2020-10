Torino, tra speranze ed alternative

Un piccolo appiglio chiamato Herrera tiene in vita le speranze del Torino di arrivare a Torreira. Fino a quando l’Atletico Madrid non avrà ceduto il centrocampista, infatti, non metterà a segno il colpo che metterebbe a disposizione di Simeone l’Uruguayano dell’Arsenal. Intanto in casa granata tiene banco la lista delle alternative, specie per il reparto avanzato. Se è vero che al primo posto della lista spicca il nome di Joao Pedro, un’altra seconda punta che piace è Chiquinho del Benfica. Prestito oneroso con diritto di riscatto la formula di una trattativa che i granata stanno portando avanti con i portoghesi. Dietro resiste Andersen, a patto che parta uno tra Lyanco ed Izzo. Le offerte di Sporting e Bologna per il brasiliano, tuttavia, non sono state ritenute soddisfacenti.