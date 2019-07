Torino, trattative a fuoco lento ma obiettivi delineati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel mercato dell’attesa non fa eccezione il Torino di Cairo. La strategia granata è infatti quella di cuocere a fuoco lento gli obiettivi contrassegnati da tempo come prioritari, cercando di portare a casa il risultato. Non è un mistero che tra i profili più seguiti vi sia la ricerca di un esterno sulla corsia di sinistra: Mario Rui del Napoli e Diego Laxalt del Milan restano nel mirino nonostante una concorrenza di grande spessore, specie quella dell’Atalanta per l’Uruguayano. Davanti il nome caldo è sempre quello di Simone Verdi, mentre sulla mediana il sogno resta Pereyra nonostante le difficoltà nel poter imbastire una trattativa con il Watford. Ed allora occhi aperti alle alternative a patto che le caratteristiche siano simili a quelle dell’argentino. Il Toro aspetta, prima di entrare nella seconda metà di luglio nella vera fase operativa della sua estate.