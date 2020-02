vedi letture

Torino, tre ballottaggi in vista di Milano

Sono tre i ballottaggi che contraddistinguono i giorni di vigilia della sfida tra Milan e Torino sul fronte granata. Si parte in primis dalla retroguardia, laddove Moreno Longo dovrà eleggere il sostituto dello squalificato Izzo. Il ballottaggio è tra Djidji, attualmente favorito, e Bremer: uno dei due completerà la linea a tre assieme a Lyanco e Nkoulou. Il secondo testa a testa è quello legato alla linea mediana, con Lukic largamente favorito su Baselli. Infine l’ultimo dubbio, quello legato alla corsia esterna e che coinvolge Ola Aina e Ansaldi: l’argentino è in ritardo ma i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi per ribaltare la situazione.