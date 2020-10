Torino, tre ballottaggi per Giampaolo in vista del Cagliari

Tre possibili ballottaggi contraddistinguono la vigilia del Torino in vista della sfida contro il Cagliari. I granata sono alla ricerca dei primi punti in campionato e Giampaolo deve ancora sciogliere qualche riserva rispetto alla formazione titolare. Il primo dubbio riguarda l’esterno destro, con il neo acquisto Vojvoda che sembra avere qualche chances in più rispetto a Izzo che dovrebbe invece partire dalla panchina a vantaggio dell’accoppiata di centrali composta da Bremer e Nkoulou. Sull’altro versante emerge una duplice possibilità: il favorito per un posto da titolare resta Ricardo Rodriguez che ieri ha svolto una seduta di scarico, più indietro la candidatura di Ansaldi. Ultimi dubbi per il reparto avanzato: Simone Zaza dovrebbe affiancare Belotti dal primo minuto. In alternativa è pronto all’esordio il neo acquisto Bonazzoli.