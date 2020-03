Torino, tre corteggiati illustri in vista dell’estate

Nonostante la classifica suggerisca una stagione nefasta, ammesso che ci sia il tempo ed il modo di raddrizzarla dopo l’allarme Coronavirus, il Torino deve fare i conti con i corteggiamenti illustri che si stanno predisponendo nei confronti di alcuni dei suoi giocatori più importanti. È il caso di Sirigu, che come noto potrebbe finire nelle mire del Milan qualora il rapporto con Donnarumma dovesse interrompersi in estate, ed è il caso soprattutto di Armando Izzo. Quest’ultimo piace a Conte come interprete della difesa a tre e potrebbe diventare un obiettivo concreto dell’Inter, senza dimenticare gli abboccamenti con la Premier League di gennaio che potrebbero tornare attuali dopo la fine del campionato. Più difficile che Cairo possa invece considerare l’opzione di cedere Belotti: l’attaccante è l’anima del Torino ed il collante con un pubblico disamorato e deluso per gli scarsi risultati sin qui annoverati in campionato. Le pretendenti, Napoli in testa, non mancherebbero ma la volontà granata è quella di fare di tutto per trattenere il Gallo anche la prossima estate.