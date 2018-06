Torino, tre giocatori offensivi verso l'addio. Anche Berenguer

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Boye, Vittorio Parigini e Alex Berenguer, con ogni probabilità, lasceranno il Torino. I tre, ricercati da vari club sia in Italia che all'estero, non sono nei piani del tecnico Mazzarri e potrebbero essere ceduti (anche in prestito). A riportarlo è Tuttosport.