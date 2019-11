© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una tregua rapida, sfociata in contestazione immediata. Non è durato molto il momento di tranquillità che il Torino aveva cercato di gustarsi in concomitanza con la sosta per le nazionali. La gara di sabato contro l’Inter ha restaurato quel clima di tensione che si respirava in casa granata prima del successo apparentemente scaccia crisi contro il Brescia di due settimane fa. I fantasmi della bassa classifica aleggiano su Walter Mazzarri e sui suoi, e la prestazione del tutto inerme offerta contro una delle schiacciasassi del campionato non può che destare nuove preoccupazioni rispetto a quanto potrà verificarsi di qui in avanti senza un punto di svolta che sia però definitivo. Cairo aveva fatto riferimento alla programmazione del futuro ad ampio raggio con tanto di rinnovo in vista per Mazzarri: uno scenario che dopo le manifestazioni di dissenso del popolo torinista sembra davvero lontano.