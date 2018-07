© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Affondo Krunic. Il Toro, infatti, ha messo le mani sul forte centrocampista bosniaco: ieri c’è stato l’incontro tra i dirigenti granata e dell'Empoli e l'accordo, a quanto pare, è stato raggiunto o, perlomeno, è molto vicino. Un annuncio - scrive Tuttosport - potrà arrivare quando i granata avranno liberato dei posti a centrocampo, visto che in questa zona ci sono giocatori in esubero ma sembra davvero tutto fatto. Intanto i toscani hanno individuato e preso il sostituto di Krunic: si tratta di di Leonardo Capezzi in possibile arrivo dalla Samp che a sua volta ha deciso di puntare su Obiang (di ritorno).