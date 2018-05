Torino, tutte le piste se Belotti parte: Mazzarri ha chiesto Cutrone

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il quotidiano Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulle trattativa per l'attacco in casa Torino qualora Andrea Belotti decidesse di salutare la società granata questa estate. A Walter Mazzarri, si legge, piace il classe '98 Patrick Cutrone del Milan, ma la dirigenza rossonera non è intenzionata a cedere il giovane bomber. Le alternative sono Simone Zaza (Valencia), Manolo Gabbiadini (Southampton), Ilija Nestorovski (Palermo) e Diego Falcinelli (in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà del Sassuolo)