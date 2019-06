Torino, tutto su Caprari ma Ferrero chiede 20 milioni di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato d'attacco del Torino. Il nuovo ds Bava sta cercando una spalla per Andrea Belotti e i nomi più caldi sarebbero quelli di Gianluca Caprari e di Simone Verdi. In primis la seconda punta della Sampdoria: Massimo Ferrero chiede per il giocatore 20 milioni di euro ma i contatti sono serrati e quello di Caprari è un nome fatto da Mazzarri. Poi Verdi, seguito proprio anche dal Doria mentre l'Atalanta sembra aver virato su Adam Ounas, anche lui del Napoli.