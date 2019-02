Torino-Udinese 1-0 al 45', prima gioia italiana per Ola Aina: granata avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo della gara contro l'Udinese, in programma questo pomeriggio allo Stadio Olimpico Grande Torino e valida per il 23° turno di Serie A. Decisivo, finora, il primo gol in Serie A di Ola Aina.

BOTTA E RISPOSTA - Il primo brivido del match arriva al 5', quando un incredibile errore di Dijdji in fase di disimpegno regala palla a Pussetto che aggancia e calcia subito, trovando però un'ottima parata di Sirigu. La risposta dei padroni di casa è del 18', quando Belotti incorna alla perfezione un corner dalla sinistra, ma Musso si esalta e mette la sfera sopra la traversa con un intervento magistrale.

OLA-GOL - Il Torino cresce alla distanza, prende fiducia e al 31' sblocca meritatamente la sfida. A sbloccare l'incontro ci pensa Ola Aina, che segna di testa il suo primo gol in Serie A dopo un grande lavoro e un cross perfetto di Ansaldi dalla sinistra. Manovra esemplare dei due esterni di Mazzarri col nigeriano bravissimo a tagliare in area di rigore per colpire a rete.

REAZIONE BIANCONERA - La squadra di Nicola accusa il colpo e sbaglia troppi palloni, ma negli ultimi dieci minuti del primo tempo offre almeno una timida reazione. De Paul ci prova con un bel destro su punizione al 34': provvidenziale il colpo di reni di Sirigu. Fofana cerca invece gloria con un tentativo dalla distanza al 44', senza tuttavia inquadrare lo specchio della porta. Risultato finora giusto a Torino, dove i granata hanno reclamato pure un calcio di rigore a pochi secondi dal duplice fischio per un presunto tocco di mano in area di Stryger Larsen: nessun dubbio per il signor Guida e squadre dunque negli spogliatoi.