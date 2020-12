Torino-Udinese 2-3, le pagelle: Giampaolo bocciato, Belotti fa cento. De Paul e Pereyra MVP

Torino-Udinese 2-3 - 24' Pussetto (U), 54' de Paul (U), 67' Belotti (T), 68' Bonazzoli (T), 69' Nestorovski (U)

TORINO

Sirigu 5 - Subisce tre gol e forse su uno di questi avrebbe potuto qualcosa in più. Brutta l'immagine finale, quando esce sorridente dal campo nonostante il risultato e il periodo no della sua squadra. I social si sono già scatenati.

Lyanco 5 - Più di una volta si lascia superare sul suo lato. Fa fatica in una linea a tre, si fa scappare via l'uomo sul gol di Nestorovski.

Nkoulou 5,5 - Una buona chiusura in avvio a centro area, poi qualche leggera sbavatura. In ritardo sul contropiede bianconero che vale il gol di Pussetto. Dal 46' Izzo 6 - Entra bene e dopo il 3-2 gioca praticamente da attaccante aggiungo. Sufficiente.

Rodriguez 5,5 - Un primo tempo da dimenticare anche il suo, poi grazie all'aiuto del centrocampo migliora nella ripresa. Sfiora uno splendido gol da calcio di punizione, trovando soltanto il legno della porta di Musso.

Singo 5 - Di solito è tra i migliori, oggi invece fa fatica ad incidere. Spinge tanto nella ripresa, sotto nel punteggio, ma i suoi cross sono troppo prevedibili.

Meité 4,5 - Perde un pallone sanguinoso (forse anche a causa di un fallo) in occasione dell'1-0 dell'Udinese. Al di là del singolo errore, non sembra mai entrare in partita, tant'è che all'intervallo viene sostituito. Dal 46' Lukic 6 - Entra col piglio giusto, mostrandosi fin da subito intraprendente. A volte però è troppo frenetico nelle giocate.

Rincon 5,5 - Combatte, come al solito, su ogni parole. Anche con eccessivo nervosismo, ma il General non si risparmia, pur sbagliando qualche scelta.

Linetty 5 - Si vede poco o nulla. Sarebbe il centrocampista di qualità nelle idee di Giampaolo, invece scompare.

Vojvoda 5 - Adattato a sinistra per l'assenza di Ansaldi, si vede che gioca sulla fascia sbagliata. Più di un erorre, anche tecnico. Brutta prestazione. Dal 64' Gojak 5,5 - Il suo ingresso non cambia le cose.

Zaza 4,5 - Un fantasma. Si vede solo per una girata (sbagliata) nel primo tempo, poi viene sostituito. Non è la spalla ideale di Belotti e questo l'avevamo già capito guardando le ultime prestazioni: perché Giampaolo insiste? Dal 46' Bonazzoli 7 - Ottimo impatto sul match, ci mette tutto dal punto di vista dell'impegno. Prima l'assist per Belotti, poi trova anche la rete dell'illusorio 2-2.

Belotti 7 - Come al solito, è l'anima del Torino. Da buon capitano suona la carica, richiama tutti in gruppo all'intervallo per svegliare i compagni e nella ripresa trova prima il gol numero 100 in granata, l'ottavo da inizio stagione. Il Toro è lui e poco altro ad oggi.

Marco Giampaolo 5 - Conferma il 3-5-2, un modulo che non è suo, nonostante l'assenza di Ansaldi. Decide di adattare due uomini, Rodriguez in difesa e Vojvoda sulla sinistra, e di schierare un centrocampo acefalo, senza fantasia e piedi particolarmente buoni. Risultato? Nel primo tempo il Torino è nella sua versione più brutta in stagione. I tre cambi all'intervallo scuotono la squadra, la ripresa è sicuramente migliore. Ma il voto non cambia.

UDINESE (a cura di Davide Marchiol)

Musso 6 – Quasi mai chiamato in causa. Sui due gol è impotente e lo è anche sulla traversa centrata su punizione da Rodriguez.

Bonifazi 6,5 – Lancia l’azione del gol del momentaneo 0-2 e tiene abbastanza bene sia da terzo sulla destra che da centrale della retroguardia. Le reti dei granata nascono su delle azioni frenetiche e dove può far veramente poco per prendere posizione.

Nuytinck 6,5 – Gioca solo 40’ perché un problema muscolare lo mette ko. Fino a quel momento aveva diretto la difesa bene, contro un attacco del Toro che si fa vedere poco. (dal 43’ Becao 6 – Entra e fa il suo, sbavando però in occasione del rinvio errato che dà il là al pari del Toro. Cerca di rimediare lanciandosi in avanti e non commettendo soprattutto altri errori).

Samir 5 – Tiene benissimo… fino alla follia che permette a al Toro di rientrare in partita. Regala una palla che può tranquillamente o scaricare o spazzare via. Sul 2-2 invece è completamente fuori posto e lascia tantissimo spazio a Bonazzoli per il gol. Poteva costare carissimo ai compagni.

Larsen 6 – Poco vistoso stavolta il danese, con i friulani che cercano decisamente di più la corsia di sinistra. L’ex Austria Vienna tiene bene difensivamente, davanti fa un po’ poco rispetto a quelle che sono le sue capacità.

De Paul 7,5 – È il faro di centrocampo e ovviamente lo si è visto anche oggi. Cercato sempre dai compagni, dà il là a tante azioni pericolose dei friulani, mettendoci tantissima qualità e un pizzico anche di estro quando serve. Il gol conferma ancora una volta anche le sue capacità offensive.

Walace 7 – Tiene molto bene i ritmi della squadra, gestendo una partita che, fino a quando non esce, è tranquilla. Recupera palla per il gol del vantaggio e filtra benissimo le, poche, incursioni del Toro, che centralmente di rado trova Zaza e Belotti nell’ora in cui il brasiliano è in campo. (dal 62’ Mandragora 6 – Entra e poco dopo una partita che sembrava tranquilla subisce una trasformazione radicale. Cerca di evitare che il centrocampo dell’Udinese sbandi del tutto dopo il pari del Torino).

Pereyra 7,5 – Tantissima sostanza per l’ex Juventus, che in campo è dappertutto, aiuta sia a coprire che a ribaltare il fronte. Attacca lo spazio appena può, specie nella ripresa, quando si concede lo scarico a De Paul per lo 0-2 e l’assist a Nestorovski per il 2-3. (dall' 83' Makengo sv)

Zeegelaar 6,5 – Sempre pericolose le sue sovrapposizioni sulla sinistra, dove si trova molto bene con la coppia d’attacco. Mette un paio di cross molto insidiosi, dove Pussetto per poco non trova il terzo tempo giusto. Aiuta Samir in difesa quando può, sui due gol poteva far poco.

Deulofeu 7 - Partita d’alto livello dello spagnolo che non riesce a trovare spesso il tiro in porta, ma in velocità si trova bene con Pussetto ed è sempre al posto giusto al momento giusto. Lancia Pussetto per lo 0-1. (dal 62’ Nestorovski 7 - Entra e capitalizza l’unica palla gol avuta, siglando il gol vittoria. Imbecca Lasagna per un contropiede che poteva chiudere definitivamente la gara).

Pussetto 7,5 – Mette tremendamente in difficoltà i tre difensori del Toro, partendo spesso tra le maglie in profondità e bruciando tutti. Sblocca la gara battendo Sirigu con grande freddezza, poi è fondamentale per ribaltare l’azione dei friulani. (dall’82’ Lasagna sv)

Gotti 6,5 - Mette bene in campo la squadra, che sa cosa deve fare per mettere in difficoltà il Torino. Legge bene la gara e i gambi sono tutti ruolo per ruolo per far rifiatare alcuni elementi.